Havza'da bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk arttı.



İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 40 ila 50, balta ve satırlar ise 80 ila 100 liraya bileniyor.



Açılan tezgahlarda kurbanlık bıçaklar ise 300 ve bin lira arasında satılıyor.



25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını belirterek, "Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 5 bine yakın bileme yaptık" dedi.







