Havza'da din görevlilerinden selzedelere destek

Samsun'da Havza Müftülüğü ve din görevlileri, selin ilk anından itibaren selden etkilenenlere destek oluyor.



Havza İlçe Müftülüğü, din görevlileriyle birlikte vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara destek veriyor.



Din görevlileri, selden etkilenen iş yerleri ve konutlarda eşya tahliyesi, temizlik ve düzenleme çalışmalarına katılarak vatandaşların yanında yer aldı.





Afetten bu yana Kevser Camisi önünde kurulan ikram standı aracılığıyla sahada görev yapan personel ile selden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek ikramı da devam ediyor.





Günde yaklaşık 600 kişiye yemek ulaştırılırken, ihtiyaç doğrultusunda yemek dağıtımı devam ediyor.



Ayrıca Havza Hafızlık Kur'an Kursu'nda hazırlanan günlük yaklaşık 300 kişilik sıcak yemek de sahada görev yapan ekipler ve afetzede vatandaşlara ulaştırılıyor.



Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, sel felaketinin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Millet olarak zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen anlayışa sahibiz. Din görevlilerimizle sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duyulan her noktada destek vermeye devam ediyoruz. Rabb'im ilçemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

