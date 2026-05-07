Havza'da hacı adayları uğurlandı
Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.
Kevser Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Sabah namazına müteakiben düzenlenen programda din görevlileri tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığı ile hac vazifelerini yerine getirecek olan 53 kişiye hac vazifesi ve yolculuk hakkında bilgiler aktarıldı.
Duanın ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaştı.
