Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı

        Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı

        Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı

        Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.


        İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, toplantıda, halkın dini vecibelerini rahat şekilde yerine getirebilmeleri için bir dizi tedbir alındığını söyledi.

        Bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kurban satış yeri olarak Vezirköprü çevre yolundaki Havza Belediyesine ait mevcut hayvan pazarının kullanılmasına, söz konusu hayvan pazarının bayramdan 3 gün öncesinden bayramın ikinci günü akşamına kadar her gün açık kalmasının kararlaştırıldığını anlatan Alıcı, bu alan dışında kurbanlık satışına belediye tarafından engel olunacağını aktardı.

        Kurban satış yerlerinde insan ve çevre sağlığı, güvenliği ile hayvan haklarına değer verileceğini vurgulayan Müftü Alıcı, şöyle devam etti:

        "Yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, su, tuvalet, kapalı oturma yerleri ve benzeri yerler belediye tarafından hazırlanacak. Kurban kesim yerleri dışında kurban kesimi için uygun olan yerlerde kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kesmek, dini ve hijyenik şartlara uymak şartıyla serbest olacak. Kesilen kurbanlıkların kulak küpeleri veya kulak küpe numaraları, mahalle muhtarları aracılığıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecek. Kurban atıkları ve hastalıklı organlar, çukurlara gömülecek. Kararlara uymayanlara Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanacak."

        Gebe veya damızlık niteliği taşıyan hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine belediye tarafından izin verilmeyeceğini vurgulayan Alıcı, "Yalnız gebe olmayan ve damızlık değeri taşımayan dişi hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler tarafından düzenlenecek olan 'damızlık vasfını yitirmiş olup kesime sevki uygun görülmüştür' raporu sonrasında kesimine müsaade edilecek. Kurban kesim yeri olarak, Aslançayır yolu üzeri üçüncü kilometredeki mezbaha kullanılacak. Özellikle kurban satış ve kesim yerlerine giden güzergahlarda ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacak." diye konuştu

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Salıpazarı YEG Derneği'nde yeni başkan Yılmaz Torun oldu
        Salıpazarı YEG Derneği'nde yeni başkan Yılmaz Torun oldu
        Profesör açıkladı: "Hantavirüs, kemirgenlerden bulaşıyor" "Salgın beklemiyo...
        Profesör açıkladı: "Hantavirüs, kemirgenlerden bulaşıyor" "Salgın beklemiyo...
        Samsun'da 4 ilçede narkotik operasyonu: 8 kişi yakalandı
        Samsun'da 4 ilçede narkotik operasyonu: 8 kişi yakalandı
        Samsun'da 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
        Samsun'da 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
        Merakla girdiği atölyede Türkiye'nin ilk kadın kispet ustalarından biri old...
        Merakla girdiği atölyede Türkiye'nin ilk kadın kispet ustalarından biri old...
        Samsun'da 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi