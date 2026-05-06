Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Havza'da Kut'ül Amare Zaferi Konferansı düzenlendi

        Havza'da Kut'ül Amare Zaferi Konferansı düzenlendi

        Havza'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Havza'da Kut'ül Amare Zaferi Konferansı düzenlendi

        Havza'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof.Dr. Rıza Karagöz katıldı. Karagöz, katılımcılara Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı öncesi ve savaş zamanındaki durumu, siyasi gelişmeler, bölgenin coğrafi konumu, İngilizlerin askeri stratejileri ve savaşın gidişatı, Kut'ül Amare Zaferi'nin kronolojisi, zaferde etkisi olan önemli isimler gibi konularda bilgiler verdi.

        Programa, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!

        Benzer Haberler

        Samsun'da çocuklar ve gençler BilimFest'te bilimle buluştu
        Samsun'da çocuklar ve gençler BilimFest'te bilimle buluştu
        Samsun'da dağ bisikleti ve koşu yarışı heyecanı
        Samsun'da dağ bisikleti ve koşu yarışı heyecanı
        Kavak'ta trafik ekiplerinden bilinçlendirme çalışması
        Kavak'ta trafik ekiplerinden bilinçlendirme çalışması
        Geleceğin mimarisi OMÜ'de masaya yatırıldı Yüksek Mimar Deniz Aslan: "Her y...
        Geleceğin mimarisi OMÜ'de masaya yatırıldı Yüksek Mimar Deniz Aslan: "Her y...
        Karadeniz'in mavileştirilmesi için su yosunlarının kullanıldığı proje ulusl...
        Karadeniz'in mavileştirilmesi için su yosunlarının kullanıldığı proje ulusl...
        Yeğeninin altınlarını çalıp kendine otomobil alan teyze tutuklandı
        Yeğeninin altınlarını çalıp kendine otomobil alan teyze tutuklandı