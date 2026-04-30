Havza'da "Profesör Çokbilmiş ve Süper Dostlar" çocuk oyunu sahnelendi

Havza'da Anka Çocuk Tiyatrosu tarafından "Profesör Çokbilmiş ve Süper Dostlar" çocuk oyunu sahnelendi.



Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen, teknoloji bağımlılığının çocukları nasıl etkilediğini anlatan, aynı zamanda dostluk, yardımlaşma ve dayanışma ile çevre sevgisi gibi konularının çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.



İki seans sahnelenen oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

