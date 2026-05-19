Havza'da selden etkilenen kamu bankaları mobil şube ile hizmet veriyor

Selden etkilenen Samsun'un Havza ilçesinde zarar gören kamu bankaları, hizmetlerini mobil şube ile yürütüyor.



12 Mayıs'ta Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu oluşan selde Kazımpaşa Caddesi'nde bulunan Halkbank Havza Şubesi ile Hasan Aktar Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası Havza Şubesi, kullanılamaz hale geldi.



Hizmet veremez hale gelen kamu bankaların şubelerinde temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.



Her iki banka esnaf, çiftçi ve vatandaşların işlemlerinin gecikmemesi ve kesintisiz hizmet almaları amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda mobil şubeler ile hizmetlerine devam ediyor.

