        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Havza'da selden etkilenen kamu bankaları mobil şube ile hizmet veriyor

        Havza'da selden etkilenen kamu bankaları mobil şube ile hizmet veriyor

        Selden etkilenen Samsun'un Havza ilçesinde zarar gören kamu bankaları, hizmetlerini mobil şube ile yürütüyor.

        Giriş: 19.05.2026 - 09:34 Güncelleme:
        12 Mayıs'ta Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu oluşan selde Kazımpaşa Caddesi'nde bulunan Halkbank Havza Şubesi ile Hasan Aktar Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası Havza Şubesi, kullanılamaz hale geldi.

        Hizmet veremez hale gelen kamu bankaların şubelerinde temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

        Her iki banka esnaf, çiftçi ve vatandaşların işlemlerinin gecikmemesi ve kesintisiz hizmet almaları amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda mobil şubeler ile hizmetlerine devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

