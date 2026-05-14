        Havza'da selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

        Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selden etkilenen vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Şiddetli yağışın ardından ilçe merkezinden geçen derelerin taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Hacı Osman Deresi yakınlarında evi bulunan ve taşkında evine su basan Fatih Özbey, AA muhabirine, ilçede etkili olan sağanak sonrası kısa sürede derede su miktarının artarak taşkın yaşandığını söyledi.

        Özbey, "Su çok kısa sürede geldi. Arabayı kurtarmaya çalıştık, zor kurtardık. Kapılar açıldı, içeriyi de gördüğünüz gibi su bastı." dedi.

        Yaşananların ardından büyük zarar oluştuğunu belirten Özbey, "Burada oğlumla birlikte duruyorduk. Eşyalarımızın tamamı gitti. İçeride hiçbir şey kalmadı. Bir tane araba kurtarabildim, onun dışında hiçbir şey kurtaramadık. Allah büyüktür." diye konuştu.

        Taşkının neden bu boyuta ulaştığını bilmediklerini ifade eden Özbey, "Neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi bekliyoruz, mağdur olduk. Allah'tan gelen bir şey. İnşallah belediyemiz, kaymakamlık ve ilgili kurumlar gerekli desteği sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Mehmetçik Meydanı'nda cep telefonu ve aksesuar dükkanı bulunan Adem Şahin de selde su basan dükkanında hiçbir şey kalmadığını söyledi.

        Sel anında kızının ve çalışanının dükkanda olduğunu ve mahsur kaldıklarını belirten Şahin, "Burası kendi işletmem. Burada kızım kalıyordu. Sel bir anda geldiği için sadece biz değil, vatandaşlarımız da gerekli tedbirleri alma fırsatı bulamadı. Sel aniden gelince insanlar dışarı çıkmakta zorluk yaşadı." dedi.

        Sel sırasında kızını ve çalışanını güçlükle kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Belediyemizin kepçeleriyle cam kırılarak içeriden tahliye yapıldı. Benim burada iki çocuğum vardı, ikisini de kepçe yardımıyla kurtardık. Çevredeki vatandaşlarımız da mağdur oldu. Dükkanların içinde kalanlar kepçelerle alınarak daha güvenli alanlara götürüldü." diye konuştu.

        İş yerinde büyük hasar oluştuğunu belirten Şahin, "Dükkanda gördüğünüz her şey gitti. Yapacak bir şey yok. Sadece bizim yaşadığımız bir durum değil, birçok kişi mağdur oldu. İşletmede hiçbir şeyimiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

        Devletin ve ilgili kurumların bölgede çalışma yürüttüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Devletimiz büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millet. İnşallah en kısa zamanda yaralarımız sarılacaktır. Olayın ilk anlarından itibaren valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve ilgili kurumlar bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Zarar tespit çalışmaları yapılıyor, aynı zamanda ilçenin temizliği için devletimizin tüm birimleri görev alıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

