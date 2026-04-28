Havzalı sporcular bilek güreşi şampiyonasından madalyalarla döndü

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında derece elde eden Havzalı sporcular, kazandıkları madalyalarla ilçelerine döndü.



Yalova'da düzenlenen 2026 Türkiye Nurettin Yüksel Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda birinci olan Merve Keskin ile 50 kiloda üçüncülük elde eden Nur Azime Erdoğan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan İkiz, elde edilen başarıların ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, "Havza'mızın adını Türkiye genelinde duyuran evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin her alanda olduğu gibi sporda da en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ziyaret sonunda İkiz, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

