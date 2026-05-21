        Hükümlüler selden etkilenen Havza'da yaraları sarmak için görev yapıyor

        RECEP BİLEK - Samsun'da Kavak Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, selden etkilenen Havza ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.

        Giriş: 21.05.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Şiddetli yağışın ardından Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan Havza'da temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kavak Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Veysel Demir koordinesinde Havza'ya sevk edilen 30 hükümlü, ilçede hayatın normale dönmesi için özveriyle görev yapıyor.

        Su baskınlarının yaşandığı, balçıkla kaplanan ilçede kazma küreklerle çalışan hükümlüler, fırçalarla da temizlik gerçekleştiriyor.

        Bodrum ve giriş katlarındaki balçık ve suyu çıkartan hükümlüler, daha sonra binaları yıkayarak temiz şekilde sahiplerine teslim ediyor.

        Her gün farklı bölgede çalışan hükümlüler, İcadiye Mahallesi'nde çalışmalarına devam etti.

        - "Her yerden herkes geliyor yardıma"

        Temizlik çalışması yapılan bir sitenin yöneticisi Ayşen Özgül, AA muhabirine, Havza ilçesinde 1998 yılındaki seli de gördüğünü, o zaman da iş yerlerini su bastığını söyledi.

        Özgül, "Selin mağduriyetini çok iyi bilen biriyim. O zaman bu imkanlar yoktu. Biz kendi imkanlarımızla iş yerimizi ayağa kaldırdık. Şimdi sağ olsunlar, her yerden herkes geliyor yardıma. El birliğiyle toplayacağız. Bizim sitemizin altı çok fena çamur oldu." dedi.

        Cezaevinden gelen hükümlülerin kendilerine yardım ettiğini anlatan Özgül, "4 bina var burada, çok büyük alan. Site olduğu için çok zaman istiyor. Sağ olsun arkadaşlar da canla başla çalışıyor. Ben de başlarında yön veriyorum." ifadelerini kullandı.

        Özgül, zor zamanlarında yanlarında oldukları için Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kavak Açık Ceza İnfaz Kurumuna teşekkür etti.

        Site sakinlerinden Sadi Özgül ise büyük bir felaket yaşandığını belirterek, "Öncelikle bizlerin zor gününde yardıma gelen, değerli yardımda bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ceza İnfaz Kurumu'ndan buraya koşa koşa gelen değerli kardeşlerime çok ama çok gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

