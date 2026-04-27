İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'dan Erbaa'ya ziyaret

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Kent Konseyi üyeleriyle birlikte Tokat'ın Erbaa ilçesine ziyarette bulundu.



Program kapsamında Ali Özgül Konukevi, Çamlık Korupark Millet Bahçesi, Park Vadi Millet Bahçesi, Atlı Bahçe ile Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi ziyaret edildi.



Kitap şöleninin de gerçekleştirildiği programda, heyete Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl eşlik etti.



Kurnaz ve beraberindeki heyet, ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kurnaz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İlkadım Kent Konseyi'mizin organizasyonuyla komşu şehrimiz Tokat'ın güzel ilçesi Erbaa'ya ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizde Erbaalı hemşehrilerimizle sohbet etme imkanını da elde ettik. Erbaa halkının samimi ve hoş sohbetine bizler de dahil olduk. İlkadım ve Erbaa adına güzel bir program oldu." ifadelerini kullandı.

