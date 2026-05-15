        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri İlkadım Belediyesi eğitim pistinde küçük çocuklara trafik bilincini aşılıyor

        İlkadım Belediyesi İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pisti, miniklerin hem eğlendiği hem de trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiği önemli bir eğitim merkezi olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:27 Güncelleme:
        İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların küçük yaşlarda trafik bilinci kazanmasını amaçlayan ve trafikle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmaların yapıldığı İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pisti, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.


        Trafik eğitim pistinde çocuklar yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, emniyet kemerinin önemi, temel trafik işaretleri ve güvenli sürüş kuralları hakkında uzman eğitmenler tarafından bilgilendiriliyor.


        Eğitim alanında bulunan mini yollar, trafik levhaları ve sinyalizasyon sistemi sayesinde çocuklar, akülü araçlarla gerçek trafik ortamını deneyimleme fırsatı buluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocukların trafik bilinciyle yetişmesinin gelecekte daha güvenli bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.


        İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pisti'nin bu anlayışla çocuklara olumlu katkı sağlayan eğitim noktalarından biri olduğunu anlatan Kurnaz, "Burada öğrencileri ve çocukları ağırlıyoruz. Çocuklar akülü araçlarımızla eğitim pistinde tur atarken hem keyifli vakit geçiriyor hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğreniyor. Geleceğin bilinçli sürücüleri ve yayalarını yetiştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
