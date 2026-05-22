İlkadım Belediyesi personelinin Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ve tediye ödemeleri yapıldı
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye personelinin ikramiye ve tediye ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada, emekleriyle ilçeye hizmet eden belediye personelinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.
Mesai arkadaşlarının alın teri ve emeğinin İlkadım'a sundukları hizmetlerin temelini oluşturduğunu belirten Kurnaz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar personelimizin maaşlarını bir gün bile geciktirmedik. Kurban Bayramı öncesinde de personelimizin ikramiyelerini ve tediyelerini hesaplarına yatırarak bayram sevinçlerine katkı sağlamak istedik. Tüm çalışma arkadaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum." ifadelerini kullandı.
