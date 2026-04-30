İzlediği filmden etkilenerek ustası olduğu capoeirada yüzlerce sporcu yetiştirdi

VEYSEL ALTUN - Samsun'da yaşayan Güngör Doğanay, 25 yıl önce izlediği bir filmden etkilenerek çıktığı yolda ustası olduğu capoeira sporunda yüzlerce sporcu yetiştirdi.



Doğanay, televizyonda izlediği 1993 yapımı baştan sona capoeiranın sergilendiği dövüş sanatları filmden etkilenerek başladığı bu branşta 25 yılı geride bıraktı.



Samsun merkezli Capoeira Gençlik ve Spor Derneğini 2007 yılında kurarak yüzlerce öğrenciye ulaşan Doğanay, AA muhabirine, capoeiranın Afrikalı kölelerin sanayi devrimiyle beraber Brezilya ve Portekiz'e taşınmasıyla birlikte kendi kültürlerini dünyaya yaymasıyla ortaya çıktığını dile getirdi.



Dünyada hemen hemen bütün ülkelerde bu sporun yapıldığına işaret eden Doğanay, "Biz de 1994 yılında bir özel kanalda yayınlanan bir filmle beraber başladık. Kötü alışkanlıkları olan okul çocuklarının capoeirayla birlikte rehabilite edilip topluma kazandırılmasına yönelik bir filmdi. Bu filmden çok etkilendik. Sonra o dönemde bugünkü kadar teknoloji gelişmediği için kasetlerini bulduk, izledik. Kendi kendimize sürekli tekrar yaparak bu hareketleri öğrendik." dedi.



Türkiye'ye ilk profesyonel capoeira eğitmenlerinin 2001 yılında davet edilmeye başlandığını ve bu sayede sporu profesyonel şekilde öğrendiklerini aktaran Doğanay, "Sadece capoeirada fiziksel olarak bir bedeni terbiye etmiyoruz. Burada multidisipliner bir organizasyondan bahsediyoruz. Çocuklar sadece fiziksel gelişim sağlamıyor, motor gelişimler, bilişsel gelişim, fiziksel aktivitenin yanında burada sosyalleşme, becerilerini geliştirme, müzik, enstrüman, şarkı söyleme, yani çocuk aynı anda 7-8 tane farklı disiplini birden geliştirmeye çalışıyor." diye konuştu.









- Her yaşa hitap eden bir spor



Capoeiranın her yaştan kişinin yer alabileceği bir spor olduğunu aktaran Doğanay, "5,5 yaşından küçük olan çocukların pedagojik olarak eğitimi çok daha farklı. Şu anda 5,5 yaş itibarıyla çocuklarımızı alıyoruz. Denemek isteyen kim varsa zaten deneme derslerine alıyoruz. Haftanın 3 günü burada eğitim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu sporun federasyonlaşarak daha fazla kitlelere ulaşmasını istediklerini vurgulayan Doğanay, şunları kaydetti:



"Çok mutluyuz, 25 yıl önce başladığımız süreçte üstüne de bir de derneği kurduk. O dönemden bu döneme kadar da başkanlığını yürütüyorum. Capoeira Genç Spor Kulübü Derneği olarak 6-7 il temsilciliğimiz var. Sadece 60'a yakın öğrencimiz burada var. Diğer illerde de birçok öğrencimiz var. Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Antalya'da. İstanbul'da, Kayseri'de, Mersin'de. Samsun'a böyle bir değer kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz. Bizim için önceliğimiz beden terbiyesi ve çocuklarımızın, her yaştan insanımızın spora kazandırılması. 25 yıldır Samsun'da bunun mücadelesini veriyoruz ve nefesimiz yettiği sürece de buna devam edeceğiz."



Capoeira öğrencilerinden 14 yaşındaki Almira Aksay, sosyalleştiği bu spora büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu ve üç yıldır yaptığı capoeira sporunu asla bırakmayacağını aktararak "Eğitimim de bana çok şey kazandırdı, dikkatli biri değildim, dikkatli bir insan olmayı öğretti. Müzik kulağımı geliştirdi." dedi.



Sekiz yaşındaki Asaf Şahin ise capoeira yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. İlk olarak ters takla ve tekme atmayı öğrendiklerini dile getiren Şahin, ilk kez müzik aletini de capoeirada çaldığını anlattı.



Zekeriya Tutkaç ise kardeşinin uzun zamandır capoeira yaptığını ve yurt dışından döndükten sonra iki kızıyla birlikte buna devam ettiklerini vurgulayarak "Capoeira gerçekten hoşuma gidiyor ve herkesin yapmasını tavsiye ederim." diye konuştu.



