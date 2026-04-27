Kabaceviz Şelaleleri baharla yeşil örtüsüne kavuştu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleleri, ilkbaharda artan su debisi ve çevresini saran doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Kabaceviz Şelaleleri, farklı yüksekliklerden dökülen suları ve kayalık alanlar arasında oluşan doğal manzarasıyla bölgenin önemli doğa turizmi noktaları arasında gösteriliyor.



Yeşilin farklı tonlarını barındıran ormanlık alan içinde yer alan şelaleler, özellikle bahar aylarında artan su seviyesiyle etkileyici görüntü oluşturuyor. Serin havası ve doğal yapısıyla dikkati çeken bölge, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.



Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan ve yolunun bir kısmı stabilize olan Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için zorlu yolculuğu göze almak gerekiyor.



Şelalelerin ziyaretçileri, çektikleri zahmetin sonucunda görsel şölenle karşılaşıyor.



Şelalelerin çevresindeki orman ve bitki örtüsü, yeşilin farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilerine "saklı cennet" hissi uyandırıyor.



Kabaceviz Şelaleleri'ni ziyaret eden Kenan Varol, AA muhabirine, uzun yıllardır motosikletle farklı bölgeleri gezdiğini söyledi.



Doğada vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Varol, "Yaklaşık 10 yıldır motosikletle geziyorum. Bilinmedik yerleri keşfetmeye çalışıyorum. Motorla gezerken doğayla daha iç içe olduğumu hissediyorum. Bazen durup konaklıyor, piknik yapıyorum. Bu bana huzur, mutluluk ve yaşam enerjisi veriyor." dedi.



Kabaceviz Şelaleleri'nin etkileyici bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Varol, "Buralara gezmeye geliyorum. Muhteşem bir doğası, çok güzel bir çevresi var. İlçemizde görülmesi ve gezilmesi gereken, belki de henüz yeterince keşfedilmemiş çok güzel yerler bulunuyor." diye konuştu.



Vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulunan Varol, "Herkes doğanın tadını çıkarsın ama doğaya da saygı göstersin. Gittikleri yerlerde çöplerini toplasınlar. İnsanlarımız çevreye duyarlı olursa doğa da bize daha fazlasını verecektir." ifadelerini kullandı.

