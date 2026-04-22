Kadın itfaiyeci adayları alevlerle mücadeleye hazırlanıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ / ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'da itfaiyecilik eğitimi alan 14'ü kız 67 öğrenci, teorik derslerin ardından uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nda eğitim alan öğrenciler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığıyla yapılan işbirliği kapsamında eğitimlerinin son dönemini saha uygulamalarıyla tamamlıyor.



Öğrenciler, yangınla mücadele, kurtarma, araç ve ekipman kullanımı gibi birçok alanda görev başında tecrübe kazanırken, itfaiyeciliğin fiziksel olduğu kadar disiplin, dayanıklılık ve adanmışlık gerektiren bir meslek olduğunu da deneyimliyor.



- "Yangın, kurtarma gibi tüm görevleri en iyi şekilde ifa etmek için eğitim alıyorlar"



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Bölge Grup Amirliği'nde görev yapan Eyüp Teke, AA muhabirine, itfaiyecilikte eğitim kadar tecrübenin de önemli olduğunu söyledi.



Öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin bilgi veren Teke, "Arkadaşlarımız yaklaşık 1,5 sene okullarında eğitim alıyor. Son dönemleri 4 ay bize geliyorlar. Burada itfaiyecilik, yangın ve kurtarma gibi tüm görevlerini en iyi şekilde ifa etmek için eğitim alıyorlar." dedi.



Kadınların meslekte daha görünür hale gelmeye başladığına işaret eden Teke, "Önceden erkeklerin egemenliğindeydi fakat son yıllarda büyük şehirlerimiz başta olmak üzere kadın itfaiyecilerimizi de sahada görmekteyiz. İnşallah sayıları gitgide artarak devam edecektir." diye konuştu.



- Öğrenciler sahada mesleğe ısınıyor



OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Halil Yamak ise programda kız öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını belirtti.



Yamak, "Biz de 3 yıldır öğrencilerimizi programımızda misafir ediyoruz. İlk yılımızda kız öğrenci sayımız çok azdı ama son yıllarda gitgide sayıları artıyor. Sadece itfaiyecilikte değil, diğer programların birçoğunda da biz bunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.



Eğitim modelini sahaya göre şekillendirdiklerini anlatan Yamak, şunları kaydetti:



"Biz sürece şöyle başladık. İlk programımızı kurduğumuz aşamada henüz daha öğrenci almadan Samsun Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığımızı ziyaret ettik. Öğrencilerimiz yarın öbür gün çalışan olarak onların kapılarına geldiğinde nasıl olmaları gerektiğini onlara sorduk. Onlar da dediler ki sektör tecrübesi olmazsa olmaz. Biz de bundan dolayı programımızı yeniden revize ettik. İş yeri eğitimi uygulamasına geçtik."



Yamak, öğrencilerin teorik bilgiyi sahada pekiştirdiğini belirterek, "Üç yarı yıl yüksekokulumuzda teorik derslerin birçoğunu alıyorlar. Son yarı yıllarında Samsun Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığıyla yaptığımız protokol neticesinde öğrencilerimiz eğitimlerinin son yarı yılının tamamını burada teorik eğitimden ziyade uygulamalı eğitim alarak geçirmiş oluyorlar." diye konuştu.



- "Mesleğimiz zor, güç gerektiren bir meslek"



Öğrencilerden Aysel Nur Kalem de eğitim sürecinde teorik bilginin sahada uygulamayla pekiştirildiğini anlatarak, "Günlük burada itfaiyecilerin neler yaptığına dair şeyler gözlemliyoruz zaten, içlerinde yer alıyoruz. Günlük bakımlarımız oluyor, araçlar, malzeme bilgileri... Yani teorik bilginin yanında daha çok uygulamalı bilgiler alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kadın erkek ayrımına karşı olduğunu vurgulayan Kalem, "Kadın ve erkek arasında tabii ki güç farklılıkları olur ama bunu başarıyla ve çalışarak kapatabiliriz." dedi.



Öğrenci Nazlı Canbaz ise mesleğin zorluklarının farkındalığıyla bu alanı seçtiğini belirterek, "Mesleğimiz zor, güç gerektiren bir meslek ama ben kadın erkek ayrımına karşıyım. Çünkü bir insan yapabiliyorsa bunu herkes yapabilir." diye konuştu.



Canbaz, masa başından çok sahada görev almak istediğini vurgulayarak, "Ben daha çok masa başı değil de sahada olmak istiyorum. Hani insanlara biraz daha dokunmak, yardım etmek... Bunları daha çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Baran Burak Yılmaz da uygulamalı eğitimin mesleğe hazırlık açısından önemine işaret ederek, "İtfaiyecilik tabii ki zor bir meslek. Çünkü yangınla uğraşıyorsun, hayat kurtarıyorsun. İşte bunun burada en iyi şekilde eğitimini alıp sahaya çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

