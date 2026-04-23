        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Kadınlar eşlerinin kullanmadığı kravatlarla kendilerine yeni kıyafetler tasarladı

        Kadınlar eşlerinin kullanmadığı kravatlarla kendilerine yeni kıyafetler tasarladı

        İLYAS GÜN - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde sıfır atık eğitimine katılan kadınlar, eşlerinin evde kullanmadığı kravatları kendilerine yeni kıyafetler tasarlayarak ekonomiye kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Kadınlar eşlerinin kullanmadığı kravatlarla kendilerine yeni kıyafetler tasarladı

        İLYAS GÜN - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde sıfır atık eğitimine katılan kadınlar, eşlerinin evde kullanmadığı kravatları kendilerine yeni kıyafetler tasarlayarak ekonomiye kazandırdı.

        İlkadım Belediyesince Yıldıray Çınar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sıfır atık eğitimine katılan dikiş öğretmeni Betül Erdin ve kadın kursiyerler, evlerindeki atık malzemeleri ekonomiye kazandırmak için çalışma başlattı.

        Eşlerinin yıllardır kullanmadığı kravatları dolaptan çıkaran kadınlar, bu kravatlarla yelek, etek, penye bluz yaparak kendilerine yeni kıyafetler tasarladı. Bazı kadınlar ise kravatlardan kendilerine çanta ve abajur yaptı.

        Erdin, AA muhabirine, kursiyer kadınlarla Sıfır Atık Projesi kapsamında evde kullanılmayan eşyaları değerlendirmek istediklerini söyledi.

        Eşlerinin yıllardır kullanmadığı eski kravatlardan yola çıktıklarını anlatan Erdin, "Burada kursiyerlerimizle beraber evde kullanılmayan kravatlar, kumaş atıkları, kot pantolonlar, yani her ne olursa olsun dışarıya atılacak malzemeleri değerlendirmek istedik. Aklımıza gelen ilk kravatlar oldu. Malum beylerimiz işe giderken takıyor ama bazı kravatlar yıllardır kullanılmadığı için hem modası geçiyor hem de eskiyor. Bunlar ziyan olmasın diye düşündük. Kravatlardan abajurlar yaptık, etekler yaptık, yelekler yaptık ve kullanmaya başladık." dedi.

        - "Kravatlar çocuğumuza ve bize kıyafet oldu"

        Erdin, kravatlardan yapılan kıyafetlere özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Erkeklerin kullandığı bir kravatı, kadınların güne uyarlanmış hale, yani giyebilecekleri veya evimizde obje olarak kullanılabilecek hale getirdik. Aslında benim aklıma hep nedense rahmetli eşimin kravatlarını değerlendirmek geliyordu. Bu projede ilk esin kaynağım eşim oldu. Onun kravatlarıyla başladık çalışmalara, sonra diğer kadınlar da eşlerinin kravatlarını getirince ortaya güzel çalışma çıktı. Kravatlar çocuğumuza ve bize kıyafet oldu. Kravatları elbiselerde, eteklerde, şortlarda, hatta pantolonların paçalarında, bluzların yakalarında kullandık. Hatta kravatları fular olarak bile kullanılabilecek duruma getirdik."

        Kravatları kıyafet haline getirdikten sonra almak isteyenler de olduğuna işaret eden Erdin, "Yani fiyatı ne olursa olsun söyleyin dendi. Tabii ben eşimin kravatları olduğu için kıyamadım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

