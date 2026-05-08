Kahverengi kokarca ile beslenen sülünler yumurtadan çıkmaya başladı

İLYAS GÜN - Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen fındığın yanı sıra 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele için kuluçkaya yatırılan sülün yumurtalarından yavrular çıkmaya başladı.



Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda 3 bin 500 yumurta, 21 gün önce kuluçka makinesine yerleştirildi.



Kabuklarını kırmaya başlayan yavrular, 12 ila 14 haftalık hale geldikten sonra doğaya bırakılacak.



Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Engin Yılmaz Çalış, AA muhabirine, sülünün yerde yaşayan veya kısa mesafelerde uçabilen kuş türü olduğunu söyledi.



Sülünlerin erkek bireylerinin renkli ve gösterişli tüy yapısıyla, dişilerinin ise daha sade görünümüyle dikkat çektiğini vurgulayan Çalış, "Doğal yaşam alanları açık alanlar, çalılıklar ve tarım arazileridir. Türkiye'de özellikle Karadeniz olmak üzere Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yayılım

gösteren sülünler, tohum yayılımı, böcek tüketimi ve biyolojik çeşitliliğe katkılarıyla ekosistemde önemli bir rol oynar." dedi.



- İstasyonda bugüne kadar toplam 378 bin 266 sülün üretilmiş



Çalış, 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nun Türkiye'de ilk ve en büyük sülün üretim istasyonu olduğunu söyledi.



"İstasyonumuzda kurulduğu tarihten bu yana toplam 378 bin 266 adet sülün üretilmiş ve başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere çeşitli illerde doğaya salımı gerçekleştirilmiştir." diyen Çalış, şöyle konuştu:



"2026 yılında 3 bin 500 adet sülün üretimi planlanmış olup üretim devam etmektedir. Sülün, hem ekolojik dengeye katkısı hem de biyolojik mücadeledeki potansiyeli nedeniyle stratejik öneme sahip bir kuş türüdür. Özellikle fındık üretim alanlarında yaygın olarak görülen ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan zararlılardan biri olan kahverengi kokarca başta olmak üzere çeşitli tarım zararlıları ile beslenen sülünler, kimyasal ilaç kullanımına alternatif bir biyolojik mücadele yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bu yönüyle sülün üretimi ve doğaya salımı, hem çevre dostu tarım uygulamalarını desteklemekte hem de biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaktadır.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir."



Çalış, üretilen sülünlerin Samsun ve Ordu'da doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

