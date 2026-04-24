Karadeniz müzik ve dans kültürü akademik çalışmayla sahneye taşınıyor

VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilen Karadeniz Müzik ve Oyunları Topluluğu (KARMOT) Projesi kapsamında bölgenin geleneksel müzik ve dans kültürü akademik disiplinle harmanlanıyor.



KARMOT projesi, Karadeniz'in yol havalarından sözlü ve sözsüz ezgilerine, mahalli çalgıların icra biçimlerine kadar geniş yelpazede yürütülen tespit çalışmalarını kapsıyor.



Proje kapsamında Karadeniz kemençesi, tulum, tütek, zurna gibi enstrümanların geleneksel kullanımı ve icra farklılıkları üzerine derinlemesine araştırma yürütüldü.



Sadece arşiv çalışması olmanın ötesine geçmeyi hedefleyen KARMOT projesi, sahadan elde edilen verileri sanatsal etkiye dönüştürerek "sahadan sahneye" kültür akışı sağlamayı amaçlıyor.



Projenin paydaşı olan Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü, Karadeniz halk danslarının geleneksel boyutu, orijinalliği ve sahnelenme süreçlerine katkı verdi.



OMÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi ve KARMOT projesi yürütücü Doç. Dr. Gültekin Şener, AA muhabirine, Samsun'un Karadeniz'in tüm kültürel öğelerini taşıyan bir merkez olduğunu söyledi.



Samsun'un KARMOT projesi için en uygun şehirlerden biri olduğunu düşündükleri için çalışmayı Samsun'da yapmayı uygun gördüklerini belirten Şener, "Temel amaçlardan biri kültürümüzü geliştirmek, Karadeniz müzik kültürünün doğru ifade edilmesiyle ilgili bir rol model yaratmak. Bunu yaparken de insanları eleştirmek yerine bir proje ortaya koyarak örnek olabilmeyi önemsedik." dedi.



Sadece Karadeniz müziği değil, aynı zamanda dansları da yeniden yorumlamak istediklerini vurgulayan Şener, "Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü ile iş birliğinde bunu yaptık. 26 Nisan'da OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserimizi vereceğiz. 3 Mayıs'ta da Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda bu çalışmamızı taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.



Şener, 50 kişilik KARMOT ekibinde akademisyen ve konservatuvar öğrencilerinin bulunduğuna işaret ederek, "Çocukların sınavları, başka konserler, etkinlikler var. Onun için haftada bir defa prova yapıp zamanı verimli kullanmaya çalıştım. Sağ olsun, onlar da bu çalışmanın içerisinde olmak istediler." diye konuştu.



- Türkülerde zamanla meydana gelen bozulmanın önüne geçilmesi hedefleniyor



Karadeniz müziklerini akademik olarak inceleyerek aslına uygun şekilde yorumladıklarını anlatan Şener, şunları kaydetti:



"Repertuar seçkilerinde 1950-1960 yıllarda notaya almış ezgiler var. Bugün 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda değerlenmiş eserler biraz değişmiş, halkın içinde farklılaşmış. Biz o şekliyle alıyoruz. KARMOT dünden bugüne eserlerin değişimi, gelişimi ölçmek açısından önemli bir proje. Dizilerde kullanılan şive Karadeniz'deki şiveyi nasıl bozduysa, türkülerimiz de zaman içerisinde bozulma tehlikesiyle karşı karşıya. Esasında KARMOT, bu bozulmayı engelleme yetisini de sahip bir proje. Elimizdeki kültürel kazanımlarımızı sahneye sunarken esasında temel amacımız KARMOT'u sürdürülebilir ve sürekli bir üreten bir topluluk haline dönüştürmek."



OMÜ Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi Dian Parlak ise KARMOT projesinin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Seslendirdiğimiz eserlerde öncelikle duyguyu esas aldık. Zaten kendim Karadenizliyim. Konservatuvar öğrencileri olarak aldığımız teorik bilgileri sahnede harmanlıyoruz. Dans konusunda diğer arkadaşlarımızdan farklı kültürler öğrenmiş oluyoruz. Biz müziğini yapıyoruz, onlar dansını icra ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



OMÜ Devlet Konservatuvarı 4. sınıf öğrencisi Berat Şimşek de zorlu prova dönemi geçirdiklerini ama sonucunun güzel olduğunu kaydetti.







