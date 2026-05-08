        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Karadeniz'de yağışlar balıkçıların yeni sezon umudunu artırdı

        Karadeniz'de yağışlar balıkçıların yeni sezon umudunu artırdı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Karadeniz'de son dönemde etkili olan yağışlar, denize taşınan organik maddeler nedeniyle balıkçıların yeni sezon beklentisini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Geride kalan av sezonunda özellikle iri hamside yaşanan bollukla tezgahlarda fiyatların düştüğü Samsun'da, balıkçılar yeni sezonda da bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor.

        Denizlerde av yasağının başlamasının ardından büyük ölçekli avcılık sona ererken kıyı ve olta balıkçılığı ile tatlı su balığı avcılığı sürüyor.

        Son dönemde etkili olan yağışlar, çiftçiler kadar Karadenizli balıkçıları da sevindirdi.

        Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde etkili olan yağışların Karadeniz'de balık varlığı açısından yeni sezon için umut verdiğini söyledi.

        Malkoç, yağışlarla birlikte derelerden denize taşınan organik maddelerin balıkların beslenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

        Karadeniz'de son dönemde yoğun yağışlar görüldüğünü anlatan Malkoç, bunun denizdeki canlı yaşamı açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

        Yağışların balıkların besin zincirine katkı sağlayacağını dile getiren Malkoç, "Bu sene son yılların en fazla yağmuru yağdı. Bizim için çok iyi bir veri. İnşallah denizde plankton oluşur. Bu olursa balıklar büyür. Yiyeceği bu sene denizde bol görünüyor." dedi.

        Derelerden denize taşınan organik maddelerin balık varlığını desteklediğini vurgulayan Malkoç, "Şu an deniz çok soğuk ama derelerden denize çamur aktığını görüyoruz. İçinde her şey var. Tam çiçeklerin olduğu zamanda yağmurla beraber hepsi denize gitti. Bu plankton, balıklar için yiyecek. Bizim için çok iyi bir şey." diye konuştu.

        - "Bu denizi çok iyi korumamız gerekiyor"

        Atıf Malkoç, Karadeniz'in verimli bir deniz olduğunun altını çizerek "Karadeniz çok farklı ve değerli bir deniz. Hamsisiyle, diğer balık türleriyle çok verimli bir deniz. Bu denizi çok iyi korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Geride kalan av sezonunun da balıkçılar açısından bereketli geçtiğini anlatan Malkoç, özellikle hamside bolluk yaşandığını söyledi.

        Karadeniz'de geçen sezon iri hamsi avlandığını, son yılların iyi sezonlarından birinin geçirildiğini dile getiren Malkoç, "Geçen seneye ve daha önceki yıllara göre bu sezon avcılık daha fazla oldu. Balık bol olunca fiyatlar da çok düşük seyretti. Hamsi de oldu, diğer balık türlerinde de bereketli bir sezon geçirdik." dedi.

        Malkoç, vatandaşların bu sezon uygun fiyatla balık tükettiğini sözlerine ekledi.

        - Yağışlar denizi besliyor

        Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat da yağışların dereler ve nehirler aracılığıyla Karadeniz'e daha fazla organik madde taşıdığını söyledi.

        Bu durumun denizdeki besin zincirini desteklediğini belirten Bat, "Yağışlarla birlikte derelerden ve nehirlerden Karadeniz'e daha fazla miktarda organik madde taşınıyor. Bu da besin zincirinin ilk halkası olan fitoplanktonik organizmaların artmasına neden olabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

        Bat, yağışlarla birlikte suya fosfor, fosfat ve azot gibi besleyici maddelerin taşındığını anlatarak bu maddelerin deniz yaşamı için önemli olduğunun altını çizdi.

        Yağışlı dönemlerin kuraklıkla karşılaştırıldığında deniz ekosistemi açısından daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Bat, "Yağışların olması daha iyi tabii ki. Kuraklıkla karşılaştırırsanız yağışlar denizdeki besleyici madde döngüsüne katkı sağlıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

