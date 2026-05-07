Kaymakam Beyazıt, Avut İlkokulu inşaatını yerinde inceledi

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Avut İlkokulu inşaatını yerinde inceledi. Kaymakam Beyazıt'a ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman eşlik etti. İnşaat alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen heyet, okulun son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında devam eden çalışmalar, fiziki gerçekleşme süreci ve planlanan aşamalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, eğitim yatırımlarının ilçeye önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Kaymakam Beyazıt, öğrencilerin daha modern ve güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesinin önemine dikkati çekerek, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

