Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Kızılırmak Deltası'nın zenginliği: Yılkı atları

        Kızılırmak Deltası'nın zenginliği: Yılkı atları

        EMRE DİLEK - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yılkı atları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılırmak Deltası'nın zenginliği: Yılkı atları

        EMRE DİLEK - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yılkı atları görüntülendi.

        Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası, baharın gelişiyle hareketlendi.

        Deltada 12 bin hektarı sulak alandan oluşan devasa ekosistem, 365 kuş türüne ve zengin yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.

        Samsun'un önemli ekosistemlerinden biri olan bölgede, sayıları 450'ye ulaşan yabani yılkı atları ve yeni doğan yavruları yeşil çayırlarda özgürce dolaşıyor.

        Deltanın güzelliği ve yılkı atları, deltayı ziyaret edenlere eşsiz manzaralar sunuyor.

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, deltanın sadece kuşlara değil birçok canlıya ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Yılmaz, "Bu dönemlerde gelen ziyaretçilerimiz yabani yılkı atlarını görebiliyor. Sayıları 400 ila 450 arasında değişen yabani yılkı atları, bu dönemde gelen ziyaretçilerine yavrularıyla beraber görsel bir şölen sunuyor." dedi.

        Ziyaretçilerin bölgeyi farklı ulaşım araçlarıyla gezebileceğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:


        "Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen üstü açık gezi otobüs turları, yine kapalı otobüsler hava şartlarına göre, akülü araçlarla, bisikletlerle yabani hayvanları da görebiliyorlar. Yeşillenmesiyle beraber baharın habercisi ak leylekler ve bitki örtüsünün yeşermesiyle yılkı atları, gelen ziyaretçilere yakın mesafeden fotoğraflama imkanı sağlıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        MYO'nun Bir Kitap Bir Gülümseme kampanyası kalplere dokundu
        MYO'nun Bir Kitap Bir Gülümseme kampanyası kalplere dokundu
        Bafra'da trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
        Bafra'da trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
        Uzmanı uyardı: "Erken teşhis edilmeyen şaşılık kalıcı hasarlara yol açabili...
        Uzmanı uyardı: "Erken teşhis edilmeyen şaşılık kalıcı hasarlara yol açabili...
        Samsun'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Samsun'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
        Vezirköprü OSB'de yatırım süreci: Firmaların talepleri ve projeler değerlen...
        Vezirköprü OSB'de yatırım süreci: Firmaların talepleri ve projeler değerlen...
        Samsun'da korkutan ev yangını
        Samsun'da korkutan ev yangını