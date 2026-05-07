Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçına hazırlanıyor
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) play-off turuna yükselen Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligi 49 puanla 3. sırada tamamlayarak play-off'a kalma başarısı gösteren Ladik Belediyespor, Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak.
Teknik ekip yönetiminde hazırlıklarına devam eden kırmızı-beyazlı ekipte hedef, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 3. Lig yolunda avantaj elde etmek.
Kulüp Başkanı Hakan Karahan, yaptığı açıklamada, sezon başında play-off hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.
Hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karahan, "Bölgesel Amatör Lig'de play-off maçlarına kalarak şampiyonluğa oynamak istiyorduk. Şükürler olsun ki bu hedefimize ulaştık. Şimdi ise ilk play-off maçımız olan Sorgun Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyoruz. Takımımıza ve Ladikli hemşehrilerimizin desteğine güveniyoruz. İnşallah maçın sonu galibiyet olur." ifadelerini kullandı.
