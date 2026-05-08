Ladik'te "Gönülden İlk Kıvılcım - Engelleri Birlikte Aydınlatalım Projesi" hayata geçirildi

        Ladik'te engelliler ve engelli yakınlarına yönelik bilgilendirme ve atölye etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 23:30 Güncelleme:
        Havza Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından hazırlanan "Gönülden İlk Kıvılcım - Engelleri Birlikte Aydınlatalım Projesi kapsamında Ladik’te engelliler ve engelli yakınlarına yönelik bilgilendirme ve atölye etkinliği düzenlendi.

        Havza, Kavak, Ladik ilçelerinde ikamet eden 7-70 yaş aralığındaki engelli bireylere yönelik çevrim içi eğitim ve yüz yüze atölye etkinlikleri düzenlenmesi, öz benlik algılarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Ladik’te eğitim ve atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Ladik Ambarköy’de düzenlenen etkinlikte Fizyoterapist Rabia Vural ve diyetisyen Sema Önal tarafından engelli bireyler ve aileleri için fiziksel gelişim, sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesi konularında sunumlar yapıldı.

        Etkinlikte ayrıca ortopedik engelli Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sare Aydın, çevrim içi bağlantıyla katılarak kendi başarıları ve hayat hikayesini anlattı.

        Etkinliğe katılan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise her zaman engelli ve engelli yakınlarının yanlarında olduklarını belirtti.

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, "Engellilerimizi toplumsal hayata daha güçlü şekilde dahil etmeyi amaçlamaktayız. Projemiz kapsamında çevrim içi ve yüz yüze eğitim programları düzenlenmeye devam edecek." dedi.

        Konuşmaların ardından engelliler ve engelli aileleri tuval boyama atölye çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Samsun'da lisesi öğrencileri "Gençlik Konseri" düzenledi
        Havza MYO'da bahar ve spor şenliği düzenlendi
        Salıpazarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi
        Samsun'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        YÖK Genel Sekreteri Aksoy: İdeolojiler gözünüzü kör etmesin
        Samsun'da kadın kursiyerlerin ürettiği mum çiçek ve hediyelikler Anneler Gü...