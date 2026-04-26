        Meslek lisesi öğrencileri eski sıra ve masaları yeni ürünlere dönüştürüyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ / ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde mesleki eğitim alan öğrenciler, eski sıra ve masalar ile çeşitli ahşap ve metal malzemeleri, hem yeni ürünlere dönüştürüyor hem de geri dönüşüm bilinci oluşturuyor.

        Giriş: 26.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sıfır atık kapsamında yürütülen çalışmalarda eski sıra, masa gibi eşyalar farklı ürünlere dönüştürülüyor.

        Öğrenciler, ahşaptan sandalye, tabak, satranç takımı, metalden de çit, saksı, sıra ve masa ayağı yapıyor. Yapılan eşyaların satılmasından elde edilen gelirden, okulun döner sermayesi aracılığıyla üretimde yer alan öğrencilere de pay veriliyor.

        Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AA muhabirine, sıfır atık kapsamındaki çalışmaları önemsediklerini söyledi.

        Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sıfır atık kapsamında ahşap ve metal bölümlerinde üretim gerçekleştirildiğini belirten Ertuğ, yapılan işlemin ardından ortaya yeni ürünlerin çıkarıldığını anlattı.

        Bu çalışmalarla hem ilçeye katma değer sağlandığını hem de kaynakların verimli kullanımına katkı sunulduğunu vurgulayan Ertuğ, "Ülkemizde ve dünyada çocuklarımızın tasarruf sağlayabileceğini göstermek istiyoruz. Buna çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Su tasarrufudur, diğer plastik malzemelerin az kullanımıyla ülkemize katma değer sağlanmaktadır. Bu hem çocuklarımızın farkındalığını yükseltiyor hem de doğaya katkı sunuyor." ifadesini kullandı.

        - "Her atık çöp değildir" anlayışıyla hareket ediliyor

        Okul müdürü Gültekin Çeribaş da çalışmaların temelinde "Her atık çöp değildir" anlayışının yer aldığını dile getirdi.

        Sıfır atıkla ilgili ellerindeki malzemeleri, öğrencilerin geleceğe taşımasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Çeribaş, "Okulumuzdan veya çevreden edindiğimiz atık sıra ve farklı malzemeleri yeniden ürüne dönüştürüyoruz. Atık malzemeleri çöpe değil, tekrar yeni ürünlere dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.

        Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı 11. sınıf öğrencisi Satılmış Ceylan ise atık malzemelerden kullanılabilir ürünler ürettiklerine dikkati çekerek, "Atık malzemelerden kullanılabilir malzemeler yapıyoruz. Sandalye, tabak, satranç takımları yapıyoruz. Okulumuzdaki döner sermayeden de harçlık kazanıyoruz. Ahşapla uğraşmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

        10. sınıf öğrencisi Umut Demirel de eski sıra ve masaları farklı eşyalara dönüştürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

