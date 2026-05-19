MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin İlkadım İlçe Kongresi'nde konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yıl sonuna kadar 963 ilçe ve 81 ilde kongrelerimizle birlikte yenileşmeyi tamamlayacağız." dedi.



Yalçın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin İlkadım İlçe Başkanlığı kongresinde divan başkanlığına seçildi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yalçın, parti olarak ilk adımın anlamının unutulmamasını arzu ettiklerini söyledi.



Parti olarak 15. Olağan Büyük Kurultay çalışmalarını 19 Mayıs'ta İlkadım'dan başlattıklarını belirten Yalçın, "İlk adım, yeni bir devletin doğduğu başlangıçtır. Bugün itibarıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' çıkışının ilk adımıdır. Bu nedenle bugünün anlamını hep birlikte idrak edeceğiz. Bunu yaparken de inşallah ilk ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar 963 ilçe ve 81 ilde kongrelerimizle birlikte yenileşmeyi tamamlayacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Yürüyeceğiz ve yolumuza yine devam edeceğiz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından gündem maddelerine geçildi.



Kongrede, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Yalçın'a Samsunspor forması ile atkısı hediye etti.



Ardından tek liste halinde gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Yavuz Anuk, yeniden başkanlığa aday oldu.



Kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile AK Parti ve MHP il ve ilçe yönetimi katıldı.

