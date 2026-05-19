Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin İlkadım İlçe Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin İlkadım İlçe Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yıl sonuna kadar 963 ilçe ve 81 ilde kongrelerimizle birlikte yenileşmeyi tamamlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin İlkadım İlçe Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yıl sonuna kadar 963 ilçe ve 81 ilde kongrelerimizle birlikte yenileşmeyi tamamlayacağız." dedi.

        Yalçın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin İlkadım İlçe Başkanlığı kongresinde divan başkanlığına seçildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yalçın, parti olarak ilk adımın anlamının unutulmamasını arzu ettiklerini söyledi.

        Parti olarak 15. Olağan Büyük Kurultay çalışmalarını 19 Mayıs'ta İlkadım'dan başlattıklarını belirten Yalçın, "İlk adım, yeni bir devletin doğduğu başlangıçtır. Bugün itibarıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' çıkışının ilk adımıdır. Bu nedenle bugünün anlamını hep birlikte idrak edeceğiz. Bunu yaparken de inşallah ilk ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar 963 ilçe ve 81 ilde kongrelerimizle birlikte yenileşmeyi tamamlayacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Yürüyeceğiz ve yolumuza yine devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından gündem maddelerine geçildi.

        Kongrede, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Yalçın'a Samsunspor forması ile atkısı hediye etti.

        Ardından tek liste halinde gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Yavuz Anuk, yeniden başkanlığa aday oldu.

        Kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile AK Parti ve MHP il ve ilçe yönetimi katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım

        Benzer Haberler

        Türkiye Barolar Birliği Samsun'da Onur Anıtı'na yürüdü
        Türkiye Barolar Birliği Samsun'da Onur Anıtı'na yürüdü
        CANİKMAN, Canik Macera Parkı'nın açılışında ziyaretçileri karşıladı
        CANİKMAN, Canik Macera Parkı'nın açılışında ziyaretçileri karşıladı
        Samsun'da tarihi silah operasyonu: Osmanlı dönemine ait 24 silah ele geçiri...
        Samsun'da tarihi silah operasyonu: Osmanlı dönemine ait 24 silah ele geçiri...
        Samsun'da 19 Mayıs törenlerine yoğun ilgi
        Samsun'da 19 Mayıs törenlerine yoğun ilgi
        Samsun'da 19 Mayıs'a özel deniz geçit töreni ilgiyle izlendi
        Samsun'da 19 Mayıs'a özel deniz geçit töreni ilgiyle izlendi
        19 Mayıs ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutland...
        19 Mayıs ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutland...