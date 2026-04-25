MHP Kavak İlçe Başkanlığından ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi

MHP Kavak İlçe Başkanlığı, 19 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencileri ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi.



Diş hekimi Dr. Oya Özkoç Kademoğlu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen programa MHP Kavak İlçe Başkanı Ferit Candemir, Ülkü Ocakları Kavak İlçe Başkanı Yusuf Atıcı ile partililer katıldı.





Program kapsamında öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı, doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.





Candemir, sağlıklı nesillerin yetişmesi adına bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine dikkati çekerek, benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.



