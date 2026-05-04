MHP Samsun İl Başkanı Mucur, gazetecilerle bir araya geldi
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, basın mensupları ile bir araya geldi.
Mucur, kentteki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerle bir arada olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.
Anneler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Mucur, "10 Mayıs Anneler Günü’'nde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde, İl Başkanlığımızın organizasyonuyla sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık'ın katılımıyla bir halk konseri gerçekleştireceğiz." dedi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da programlarının olacağını ifade eden Mucur, "19 Mayıs'ta Genel Merkez'den gelecek misafirlerimizin katılımıyla İl Başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı günde aramızda görmekten memnuniyet duyarız." diye konuştu.
Yeni hizmet binasının parti teşkilatı ve Samsun için hayırlı olmasını temenni eden Mucur, "Rabbim burada nice güzel hizmetler yapmayı bizlere ve bizden sonra görev alacak teşkilatlarımıza nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Programa, haber ajansları ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.
