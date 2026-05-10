        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri MHP Samsun İl Başkanlığınca Anneler Günü konseri düzenlendi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığınca Anneler Günü dolayısıyla konser programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 22:15 Güncelleme:
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığınca Anneler Günü dolayısıyla konser programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda halka açık gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Etkinlikte ilk olarak sanatçı Burçe Bozkurt sahne aldı. Daha sonra Ali Kınık sevilen eserlerini seslendirdi. Programın finalinde ise Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı.

        Konser programında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, annelerin toplumun temel direği olduğunu belirterek, "Annelerimiz bizleri büyüten, şefkatiyle yol gösteren en kıymetli insanlarımızdır." dedi.

        Topsakal, yağışlı havaya rağmen vatandaşların programa katılım göstermesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını vatandaşlara ileten Topsakal, Samsun’un Türk milliyetçiliği açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Türklerin Anadolu’daki başlangıç noktası Samsun’dur. Bu ateşi sizler yakıyor, sizler taşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Programda konuşan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, annelerin fedakarlığın, merhametin ve sonsuz sevginin timsali olduğunu söyledi.

        Vatandaşların Anneler Günü'nü kutlayan Mucur, "Hayatımıza yön veren, aile yapımızın temel direği olan annelerimizin duaları milletimizin en büyük gücü, geleceğimizin en sağlam teminatıdır." dedi.

        Konser, sanatçıların seslendirdiği şarkılara vatandaşların eşlik etmesiyle sona erdi.

        Programda MHP İl Başkanı Mucur, konserde sahne alan sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın doğum gününü kutlayarak pasta kesti.

        Mucur, Yıldızdoğan ile Ali Kınık'a 57. Alay Sancağı ile İstiklal Madalyası belgesinin bulunduğu tabloyu hediye etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

