Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da 19 Mayıs'ın 107'nci yılı kutlanıyor

        Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da 19 Mayıs'ın 107'nci yılı kutlanıyor

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 13:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da 19 Mayıs'ın 107'nci yılı kutlanıyor

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kutlanıyor.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyeti'in kuruluşuna giden Milli Mücadele yolunda attığı ilk adımın 107. yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Malazgirt Zaferi'nde Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere açıldığını kaydeden Tavlı, "Malazgirt Zaferi'nden beri üzerinde yaşadığımız bu toprakları önce vatan kılan, ardından da ebedi yurdumuz olarak korumak için büyük mücadeleler vermiş gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, her bir ferdiyle İstiklal sancağını yüzyıllarca gururla taşımıştır." dedi.

        Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmediğini vurgulayan Tavlı, sözlerine şöyle devam etti:

        "Türk milleti daha önce hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını ve bayrağını savunmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde kutlu bir zafere erişerek düşmanın hayasızca akınına dur demiştir. 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir' diyen Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz dehası ve kahraman Mehmetçiğimizin destansı mücadelesiyle 'Çanakkale geçilmez' sözü tarihe nakşedilmiştir. Buna rağmen çok ağır şartlar içeren Mondros Mütarekesi imzalanmış ve sonrasında İstanbul Boğazı'nda demirlediğini görüp, İtilaf Devletleri donanması için 'Geldikleri gibi giderler' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün aslında aziz Türk milleti için yeni bir dirilişin işaretini vermiştir. Hem ülkemizin dört bir tarafının işgal edildiği hem de aziz Türk milletinin büyük acılar çektiği böylesine zorlu bir dönemde 9. Kolordu Müfettişliğine tayin edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde Samsun'umuzda karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını atmış ve o gün Samsun'a güneş bambaşka doğmuştur."

        Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları tarafından Selanik'ten ve Çanakkale'den getirilen topraklar ile Türk bayrağı, Vali Tavlı'ya teslim edildi.

        Törende, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Danslar Topluluğu zeybek oynadı. Sahra Sıhhiye Okulu Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konser verdi, Capoeira Gençlik ve Spor Derneği gösteri sundu.

        Programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemiler geçiş t...
        Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemiler geçiş t...
        Samsun'da 19 Mayıs 1981'de Atatürk anısına yapılan saat ilk günkü gibi çalı...
        Samsun'da 19 Mayıs 1981'de Atatürk anısına yapılan saat ilk günkü gibi çalı...
        Samsun'da 19 Mayıs coşkusu
        Samsun'da 19 Mayıs coşkusu
        19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Alaçam ilçesinde kutlandı
        19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Alaçam ilçesinde kutlandı
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Samsun'da konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Samsun'da konuştu: