        Samsun Haberleri Motosiklet tutkunları "19 Mayıs" için Samsun'da tur attı

        Motosiklet tutkunları "19 Mayıs" için Samsun'da tur attı

        Türkiye'nin çeşitli illerinden Samsun'a gelen Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, motosikletleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürüş etkinliği yaptı.

        Giriş: 16.05.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Türk Chopper Motor Kulübünün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlediği organizasyonda, Samsun'a yaklaşık 40 ilden 900 motosikletçi geldi.

        Atakum ilçesinden hareket eden motosikletçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla İlkadım ilçesindeki Onur Anıtı'na kadar sürüş yaptı.

        Türk Chopper Motor Kulübünün Kurucu Başkanı Ali Rıza Uygur, AA muhabirine, her sene 19 Mayıs'ta önce Ankara daha sonra Samsun'da organizasyon düzenlediklerini, bu sene ise sadece Samsun'da bir araya gelmeye karar verdiklerini söyledi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürüş yaptıklarını dile getiren Uygur, "Bugün hep beraber Samsun'da, 19 Mayıs'ı kutlama etkinliği çerçevesinde motor sürüşümüzü gerçekleştirdik. Trafiği kapattığımız için, kısa süre de olsa rahatsızlık verdiğimiz için Samsunlu kardeşlerimize, ailelere sabırları için teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı olan emniyet teşkilatına, trafik polislerine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        Türk Chopper Motor Kulübü Çorum Şube Başkanı Erenalp Temirtekin ise etkinliğe katıldıkları için onur duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
