Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri OMÜ'lü milli sporcu Fırat Çekim iki farklı branşta madalya kazandı

        OMÜ'lü milli sporcu Fırat Çekim iki farklı branşta madalya kazandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi milli sporcu Fırat Çekim, samboda 71 kiloda altın madalya, judoda ise 66 kiloda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ'lü milli sporcu Fırat Çekim iki farklı branşta madalya kazandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi milli sporcu Fırat Çekim, samboda 71 kiloda altın madalya, judoda ise 66 kiloda bronz madalya kazandı.


        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, sporla tanışmasının küçük yaşlarda judo ile başladığını belirten Fırat Çekim, zamanla sporun hayatının merkezine yerleştiğini aktardı.


        Fırat Çekim, "Spor benim için yalnızca bir hobi değil yaşam tarzına dönüştü. Disiplin, mücadele ve süreklilik bu yolculuğun temel taşları oldu. Kariyerimde unutamadım anlar ise milli kürsüye çıktığım zamanlar oldu." ifadesini kullandı.

        İki farklı branşta başarı elde etmenin ciddi denge gerektirdiğine dikkati çeken Fırat Çekim, judo ve sambonun birbirini tamamlayan sporlar olduğuna işaret etti.


        Farklı sıkletlerde mücadele etmenin fiziksel açıdan önemli değişimler yarattığını vurgulayan Çekim, "66 kiloda daha çevik ve hızlı hissederken, 71 kiloda daha güçlü ve dirençli oluyorum. Bu nedenle beslenme, toparlanma ve kuvvet antrenmanlarını dikkatli planlıyorum." açıklamasında bulundu.

        Sambo Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun sürpriz olmadığını belirten genç sporcu, başarının planlı ve sistemli çalışmanın sonucu olduğunu dile getirdi.


        Haftanın altı günü çift antrenman yaptığını belirten milli sporcu, "Hangi branşta olursa olsun hedefim bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Birden fazla dövüş sporuyla ilgilenmek isteyen genç sporculara tavsiyelerde bulunan Fırat Çekim, "Önce bir branşta iyi bir temel oluşturup ardından diğer branşlara geçmek gerekiyor. Disiplin, sabır ve süreklilik bu işin en önemli üç kuralı. Başarımda emeği bulunan antrenörüm Sinan Sandal'a da teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti

        Benzer Haberler

        Bafra'da ortaokul öğrencileri arasında bilimsel proje yarışması düzenlendi
        Bafra'da ortaokul öğrencileri arasında bilimsel proje yarışması düzenlendi
        Bafra Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı
        Bafra Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı
        İlkadım Belediyesi eğitim pistinde küçük çocuklara trafik bilincini aşılıyo...
        İlkadım Belediyesi eğitim pistinde küçük çocuklara trafik bilincini aşılıyo...
        Canik Belediyesi, "Sporcu Yetenek Taraması" programını sürdürüyor
        Canik Belediyesi, "Sporcu Yetenek Taraması" programını sürdürüyor
        CANiK ve SYS Grup'tan EFES 2026'da yüksek teknoloji gösterisi SYS Grup-CANİ...
        CANiK ve SYS Grup'tan EFES 2026'da yüksek teknoloji gösterisi SYS Grup-CANİ...
        Hasan Uğurlu Barajı'nda kontrollü olarak su tahliyesi yapılıyor
        Hasan Uğurlu Barajı'nda kontrollü olarak su tahliyesi yapılıyor