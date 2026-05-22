"Petek Genç" projeleri ile 447 okulda 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Petek Genç Kariyer Buluşmaları" ve Petek Genç LGS Yolculuğu" programlarının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, liseli gençlere yönelik "Petek Genç Kariyer Buluşmaları", 12 Ocak-21 Mayıs tarihlerinde 17 ilçede gerçekleştirildi.


        Program kapsamında 169 lisede 14 bin 424 öğrenciyle bir araya gelindi. Etkinliklerde Hakan Bilgin, Tufan Gündüz, Yusuf Genç, Ahmet Sula, Mehmet Cemil, İlyas Güneş, Atlas Kaya, Aykut Ertuğrul ve Melih Tuğtağ öğrencilerle buluştu.


        Söyleşilerde kariyer planlaması, hedef belirleme, motivasyon, kişisel gelişim ve başarı hikayeleri üzerine paylaşımlar yapıldı.

        Ortaokul öğrencilerine yönelik "Petek Genç LGS Yolculuğu" programı ise 12 Ocak-22 Mayıs tarihlerinde Samsun genelindeki 278 ortaokulda yapıldı.


        Osman Sarı, Çetin Deniz, Ali Nuri Toprak ve Enes Dilli'nin konuşmacı olarak yer aldığı etkinliklerde 16 bin 108 öğrenciye LGS sürecine bilinçli hazırlanması, sınav kaygısıyla başa çıkması ve verimli çalışma yöntemleri geliştirmesi konularında bilgi verildi.

        Programlar kapsamında gerçekleştirilen tüm söyleşi etkinliklerinde öğrencilere satranç takımı hediye edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

