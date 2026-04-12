        Saadet Partili Öztürk, Samsun'da partililerle bir araya geldi

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Öztürk, Samsun'da "Yarınların İnşası Milletimizin Saadeti İçin" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Öztürk, Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda İl Divan Toplantısı öncesi düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkede son yıllarda ekonomik sorunların derinleştiğini belirtti.

        Gelir dağılımında adaletsizlik yaşandığını savunan Öztürk, "Değişmeyen bir kural var, zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir hale geliyor. Bugün bu durum uçuruma dönüştü, gelir dağılımı adaletsizliği artık dayanılmaz bir noktaya ulaştı." dedi.

        Öztürk, faiz politikaları ve enflasyonun etkilerine de değinerek, "Türkiye'de faiz oranları yüzde 50-55 seviyelerinde, kredi kartlarında bu oran daha da yukarı çıkıyor. Böyle bir tabloda vatandaş her an cebindeki kartla sömürülüyor, enflasyon ise özellikle dar gelirlinin alım gücünü hızla eritiyor." ifadelerini kullandı.

        Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, "Biz Saadet Partisi olarak İrancı değiliz, İran'la aynı taraftayız. Biz siyonizmin karşısındayız. Biz antiemperyalist bir teşkilatız. Dünyanın neresinde olursa olsun emperyalizmin karşısındayız. Küba'nın yanındayız. Bizimle bir dini birliği olmayabilir. Tarihi coğrafyamızın bir parçası olmayabilir. Ama bugün emperyalizmin tasallutu altında, saldırısı altındaysa biz onun yanındayız. Tıpkı İran'ın yanında olduğumuz gibi. Çünkü şunu biliriz ki zulüm bulaşıcıdır." diye konuştu.

        Programa Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, partililer ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Mezarlıktaki vahşette kurtulan abla konuştu!
        Mezarlıktaki vahşette kurtulan abla konuştu!
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        Başkan Kurnaz: "İlkadım daha konforlu ve ulaşılabilir olacak"
        Başkan Kurnaz: "İlkadım daha konforlu ve ulaşılabilir olacak"
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak
        Samsun'da sanal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da sanal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da avukatı tarafından "tazminat" vaadiyle dolandırıldığını iddia ede...
        Samsun'da avukatı tarafından "tazminat" vaadiyle dolandırıldığını iddia ede...