Salıpazarı Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Zeynep Deniz, Türkiye Şampiyonu oldu
Salıpazarı Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Zeynep Deniz, Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Giriş: 09.05.2026 - 20:07
Kars'ta 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya Samsun'dan katılan Tuana Zeynep Deniz, rakiplerini tek tek yenerek madalyanın sahibi oldu.
