        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Salıpazarı Belediyesinden akademik çalışmalara destek

        Giriş: 24.04.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Salıpazarı Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Sami Bayraktar ve Eda Güneş tarafından hazırlanan "Salıpazarı İlçesi Alan, Karacaören ve Karaman Köylerinde Kırsal Mimari" başlıklı akademik çalışmaya destek verdi.

        İlçenin kırsal mimari dokusunu, tarihsel gelişimini ve kültürel mirasını ele alan çalışmanın, Salıpazarı'nın sahip olduğu değerlerin bilimsel açıdan kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kaynak olması bekleniyor.


        Alan, Karacaören ve Karaman mahallelerinde yürütülen saha çalışmalarıyla bölgenin geleneksel yapı özellikleri ve yaşam kültürü detaylı şekilde incelendi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bilime ve eğitime verdikleri vurgulayarak, "Salıpazarı'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin akademik çalışmalarla ortaya konulmasını son derece kıymetli buluyoruz. İlçemizin adının bilimsel platformlarda daha fazla yer alması için her türlü desteği vermeye hazırız. Bu tür çalışmalar, hem geçmişimizi kayıt altına alıyor hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlememizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Üniversitelerle kurulan iş birliklerinin önemine değinen Karaca, "Akademik çalışmalar, yerel değerlerimizin tanıtılması ve korunması açısından büyük katkı sunuyor. Biz de Salıpazarı Belediyesi olarak, ilçemizi her alanda ileriye taşımak için bilimsel projelerin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Canik'te Belediye Mobil Zabıta Çözüm Merkezi hizmet veriyor
        Canik'te Belediye Mobil Zabıta Çözüm Merkezi hizmet veriyor
        Bafra Devlet Hastanesi'nden hasta naklinde örnek hizmet: 2025'te 3 bin 984...
        Bafra Devlet Hastanesi'nden hasta naklinde örnek hizmet: 2025'te 3 bin 984...
        Masaj salonuna fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Masaj salonuna fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan Havza'ya ziyaret
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'tan Havza'ya ziyaret
        Bafra Devlet Hastanesi ambulans filosunu güçlendirdi
        Bafra Devlet Hastanesi ambulans filosunu güçlendirdi
        Samsun'da ani kalp durmalarına karşı 3 noktaya yerli şok cihazı yerleştiril...
        Samsun'da ani kalp durmalarına karşı 3 noktaya yerli şok cihazı yerleştiril...