Salıpazarı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



İlçede gerçekleştirilen bilim fuarında öğrenciler, danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları projeleri katılımcılara tanıttı.



Öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı projeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.



Yetkililer, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların gelecek adına umut verici olduğunu belirterek, fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.



Programa Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.







