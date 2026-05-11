Salıpazarı'nda Geleneksel Avut Hıdırellez Şenliği yapıldı.



Şenlik alanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Hıdırellez'in toplum açısından önemli bir kültürel değer taşıdığını belirterek, "Baharın, bolluğun ve bereketin bir araya geldiği bu özel günde canlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Avut Mahalle Muhtarı Cevat Gürkan, programda yaptığı konuşmada, 25'incisi düzenlenen şenliğe katılanlara ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.



Şenliklerde yerel sanatçılar tarafından şarkılar seslendirildi, semah ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.



Programa, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Atakum Belediye Başkanı, Serhat Türkel, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı.

