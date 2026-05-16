        Salıpazarı'nda gençler Kıbrıs gazisi Varol ile bir araya geldi

        Salıpazarı'nda gençler Kıbrıs gazisi Varol ile bir araya geldi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençler, Kıbrıs gazisi İsmail Varol ile bir araya geldi.

        Giriş: 16.05.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Salıpazarı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programında gazi Varol, gençlerle sohbet ederek savaş anılarını ve tecrübelerini paylaştı.

        Programda gençlere vatan sevgisi, birlik ve beraberlik, sorumluluk bilinci ve milli değerlere sahip çıkmanın önemi anlatıldı.

        Etkinlik kapsamında gençler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.

        Program sonunda Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, Kıbrıs gazisi İsmail Varol’a günün anısına plaket verdi.

        Program ile gençlerin tarihi tecrübeleri dinlemesi ve milli bilinç kazanmaları amaçlandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

