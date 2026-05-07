Salıpazarı'nda "Kırsal Turizm ve Gastronomi Rotası Paydaş İstişare Toplantısı" yapıldı.

        Salıpazarı ilçesinde "Kırsal Turizm ve Gastronomi Rotası Paydaş İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (SALYEGDER) koordinasyonunda yapılan toplantıda, ilçenin doğal, kültürel ve gastronomik değerlerinin sürdürülebilir turizm modeliyle geleceğe taşınması hedefi masaya yatırıldı.

        Salıpazarı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurumları, yerel yönetim temsilcileri, kadın kooperatifleri, teknik uzmanlar, orman ve turizm alanında görev yapan paydaşlar ile yerel içerik üreticileri katıldı. Toplantıda, IPARD III LEADER yaklaşımı kapsamında hazırlanacak kırsal kalkınma ve turizm rotalarının yol haritası değerlendirildi.

        İstişarelerde, Salıpazarı'nın sahip olduğu kanyonlar, şelaleler, tarihi yapılar, yaylalar ve yöresel gastronomi unsurlarının entegre bir turizm modeli içinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Rotaların yalnızca gezilecek alanlardan oluşmaması, ziyaretçilere deneyim odaklı içerikler sunması gerektiği ifade edildi.

        Toplantıda ayrıca kadın kooperatiflerinin ürettiği yerel ürünlerin rotalara dahil edilmesi, ziyaretçilere tadım ve üretim deneyimi sunulması yönünde görüş birliğine varıldı. Orman içi alanlarda yürütülecek faaliyetlerde güvenlik, izin süreçleri ve saha yönetimi konuları da gündeme alındı.

        Katılımcılar, bir sonraki aşamada geniş katılımlı saha inceleme çalışmalarının yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda doğa sporları kulüpleri, off-road ekipleri, spor kulüpleri ve ekoturizm alanında deneyimli katılımcıların sürece dahil edilmesi planlandı.

        Saha çalışmaları kapsamında Tacalan mevkisi, Karacaören, Gümbürük Kanyonu, Albak Kanyonu, Bağe Şelalesi, Kınalık Ormanı, Yeşilköy Kaya Mezarları ve Çağlayan-Çalkaya Şelaleleri başta olmak üzere birçok doğal ve kültürel alanın teknik olarak inceleneceği belirtildi.

        Toplantıda ayrıca rotaların iki ana başlık altında geliştirilmesi değerlendirildi. "Salıpazarı Yeşil Rota" başlığı altında doğa yürüyüşü, trekking ve ekoturizm faaliyetleri planlanırken, "Salıpazarı Miras Rotası" kapsamında ise kültürel miras, kırsal yaşam ve yöresel gastronomi odaklı turizm çalışmaları öne çıktı.

        Toplantı sonunda Salıpazarı'nın ekoturizm ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtilirken, planlı ve katılımcı çalışmalarla ilçenin kırsal kalkınmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        "Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa"
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Kaymakam Beyazıt, Avut İlkokulu inşaatını yerinde inceledi
        Gençlere meslek kapısı: Samsun'da "Oto Ekspertiz Kursu" başladı
        Kızılırmak Deltası yayla göçündeki sürülere ev sahipliği yapıyor
        Uzmanından uyarı: "3 aydan uzun süren bel ağrısına dikkat"
        Bafra'da 112 hacı adayı dualarla yolcu edildi
        Vezirköprü'de hacı adayları dualarla uğurlandı
