Salıpazarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi

Salıpazarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sunuldu.



Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okulum Sahnede Projesi" kapsamında, Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Salıpazarı Anadolu Lisesi ve Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi hazırlandı.



Öğrencilerin sahnelediği tiyatroda, gençlerin sanatsal ve sosyal gelişimine katkı sunan etkinliklerin önemi anlatıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ortaya koyduğu performansların takdire değer olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

