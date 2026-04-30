Salıpazarı'nda tarım ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, fındık hastalıkları ve zararlıları ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konuları ele alındı.





Uzman personel tarafından yapılan sunumlarda, fındık üretiminde verim kaybına yol açan hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.



Toplantıda, özellikle kırsal alanlarda risk oluşturan KKKA hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken müdahalenin önemi anlatıldı.



Program sonunda kursiyer ve eğiticilerin soruları yanıtlanırken, benzer bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.













