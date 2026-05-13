Salıpazarı'nda tenis kortu ve çok amaçlı spor sahası hizmete açıldı

Salıpazarı Spor Kompleksi içinde bulunan ve daha önce üzeri açık olması nedeniyle hava şartlarından olumsuz etkilenen tenis kortu, yapılan çalışmalarla modern ve çok amaçlı bir spor tesisine dönüştürüldü.



Gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında tesisin üzeri kapatılarak aydınlatma ve ısıtma sistemi kuruldu. Böylece alan, tenis, voleybol, basketbol, badminton ve masa tenisi gibi farklı spor branşlarında kullanılabilecek hale getirildi.



Açılış programında konuşan Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkati çekerek, spor alanlarının artırılmasının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutma noktasında önemli rol üstlendiğini söyledi.



Beyazıt, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapılan sporun gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirterek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.



Programda ayrıca spor tesislerinin yalnızca fiziki alanlar olmadığı, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan önemli merkezler olduğu vurgulandı.



Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından tesisin yıl boyunca aktif şekilde kullanılması, farklı branşlarda antrenmanlar, turnuvalar ve sportif etkinliklerle gençlerin spora yönlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Tesisin ilçeye kazandırılmasında destek sağlayan ve süreci yakından takip eden Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt'a teşekkür edildi.



Açılış programına Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube Müdürü Komiser Enes Tosun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy, Esnaf Odası Başkanı Barış Aydoğdu, daire amirleri, okul yöneticileri, gençler ve sporcular katıldı.



Program kapsamında protokol üyeleri gençlerle birlikte basketbol, tenis ve voleybol oynadı.



Açılış programı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasıyla sona erdi.

