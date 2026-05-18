Salıpazarı'nda uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, Çarşamba S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

