Salıpazarı'nın yöresel lezzetleri Samsun'da tanıtıldı
Samsun'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerinde Salıpazarı'nın yöresel lezzetleri de tanıtıldı.
Salıpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla İstiklal Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Samsun'un farklı ilçelerine ait yöresel tatlar vatandaşlarla buluşturuldu.
Salıpazarı Belediyesi tarafından kurulan stantta, katılımcılara ilçeye özgü düğün yahnisi ve etli pilav ikram edildi.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yöresel mutfağın kültürün önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, "Salıpazarı'mıza özgü düğün yahnimizi ve etli pilavımızı vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Türk mutfağı sadece yemekten ibaret değildir. Aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşma kültürüdür." ifadelerini kullandı.
