Samsun Adliyesi Arama Kurtarma ekipleri Havza'daki selin ardından başlatılan çalışmalara destek oluyor
Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından başlatılan temizlik çalışmalarına Adliye Arama Kurtarma (AD-KUR) ekipleri de destek veriyor.
İlçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşmasının ardından su altında kalan bölgelerde temizlik çalışması sürüyor.
Samsun Adliyesi AD-KUR ekipleri de Havza halkının yaralarını sarmak için ilçeye gitti. AFAD koordinesinde 11 kişilik ekip, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarına katıldı.
Ekipler tarafından özellikle bodrum ve giriş katlarda kalan suyun boşaltılması ve çamur temizliği için yoğun çalışma yürütüldü.
