        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Ulus Uyanıyor" konserini izleyiciyle buluşturdu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Bir Ulus Uyanıyor" adlı senfonik eseri sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak bestelenen eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Metin yazarlığını Ersin Antep'in üstlendiği 10 bölümlük konser, I. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini ele alıyor.

        Orkestra şefliğini Oğuzhan Balcı'nın üstlendiği eserde mezzosoprano Didem Çelik, tenor Özer Öndeş ile bariton Murat Göçken solist olarak sahnede yer aldı.

        Murat Çamlıtepe anlatıcılığındaki eserde başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, piyano eşliğini Diego Moccia gerçekleştirdi.

        Işık tasarımı Kerim Tağıl, video projeksiyon tasarımı ise Murat Turgut imzasını taşıyan eser, sanatseverlerden ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

