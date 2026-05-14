Samsun Emniyeti ile OMÜ SİBERAY Topluluğu öğrencileri bilgilendirdi
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) SİBERAY Topluluğu üyeleri, öğrencileri bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü SİBERAY ekibi ile OMÜ SİBERAY Topluluğu, üniversitenin Yaşam Merkezi'nde düzenlenen bahar şenliğinde stant açtı.
Akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelen ekip, topluluğun tanıtımını yaptı.
Standa gelenlere çeşitli hediyeler veren ekip, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirdi.
