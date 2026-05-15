Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i Şanlıurfa'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de Aydın'da adli kontrol şartıyla salıverildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli ise adliyeye götürüldü.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan 81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru adı altında sahte TOKİ ve e-Devlet başvuru sitesi kurulduğu tespit edilmiş, başka kişilere ait GSM hattı kullanan şüphelilerin mağdurları site üzerinden "başvuru bedeli", "teminat ücreti", "sigorta işlemi" ve benzeri gerekçelerle banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri belirlenmişti.



Ekipler, belirledikleri 12 şüpheliye ait banka ve kripto hesaplarındaki incelemelerinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.



Samsun merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere 12 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

