Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

        Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 09:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

        Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i Şanlıurfa'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de Aydın'da adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan 81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru adı altında sahte TOKİ ve e-Devlet başvuru sitesi kurulduğu tespit edilmiş, başka kişilere ait GSM hattı kullanan şüphelilerin mağdurları site üzerinden "başvuru bedeli", "teminat ücreti", "sigorta işlemi" ve benzeri gerekçelerle banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri belirlenmişti.

        Ekipler, belirledikleri 12 şüpheliye ait banka ve kripto hesaplarındaki incelemelerinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

        Samsun merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere 12 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı

        Benzer Haberler

        Samsun'daki rüşvet operasyonunda 8 şüpheli adliyede
        Samsun'daki rüşvet operasyonunda 8 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede
        Samsun merkezli rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede
        Havza Sosyal Hizmet Merkezinden 947 kişiye psikososyal destek
        Havza Sosyal Hizmet Merkezinden 947 kişiye psikososyal destek
        Havza'da sel mağdurlarına ve saha çalışanlarına sıcak yemek dağıtılıyor
        Havza'da sel mağdurlarına ve saha çalışanlarına sıcak yemek dağıtılıyor
        Samsun'da yaşlı kadın ırmak kenarında ölü bulundu
        Samsun'da yaşlı kadın ırmak kenarında ölü bulundu
        Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
        Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu