Samsun merkezli rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

        Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 09:12 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


        Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C. ile 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere 12 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüpheliler hakkında, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

